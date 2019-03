SUBWAY TO SALLY in den Charts

Nicht ganz unerwartet ist "Hey! der Potsdamer SUBWAY TO SALLY in die deutschen Albumcharts eingestiegen, fraglich war ja nur, auf welchen Platz. Jetzt wisse wir es, ein hervorragender fünfter Platz ist es geworden! Die Band kommentiert: ""Denn die fünf ist uns’re Zahl" - HEY! chartet in den deutschen Album- Charts auf Platz 5! Damit ist es das siebte Studioalbum von Subway To Sally in Folge, das die Top10 erreicht! Wir sind sehr glücklich und bedanken uns bei Euch, unseren treuen Fans, die das möglich gemacht haben. Das ist EUER Erfolg!"

Hier wird es "Hey!" live geben:

28.03. 2019 Frankfurt - Batschkapp

29.03. 2019 Köln - Essigfabrik

30.03. 2019 Hannover - Pavillion

04.04. 2019 Nürnberg - Hirsch

05.04. 2019 München - Backstage

06.04. 2019 Leipzig - Anker

07.04. 2019 Saarbrücken - Garage

11.04. 2019 Berlin - Huxleys

12.04. 2019 Hamburg - Markthalle

13.04. 2019 Erfurt - Gewerkschaftshaus