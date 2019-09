AVATARIUM mit neuem Album

Erste Details zum neuen AVATARIUM-Album kamen heute in unsere Postfächer, und wir freuen uns schon auf "The Fire I Long For". Am 22.11.2020 soll das Doom-/Classic-Rock-Gemisch in die vierte Runde gehen. Mittlerweile agieren die Schweden weitestgehend ohne Leif Edling (CANDLEMASS), der nur noch drei Songs beigetragen hat. Die prägende Figur ist sicherlich Sängerin Jenni-Ann Smith. Marcus Jidell wird auch bei diesem Album als Produzent fungieren. Grammy-Award-Gewinner Niklas Flyckt ist für den Mix an Deck, Svante Forsback (RAMMSTEIN) kümmert sich um das Mastering.

Das neue Album wird folgende neun Songs beinhalten:

1. Voices

2. Rubicon

3. Lay Me Down

4. Porcelain Skull

5. Shake That Demon

6. Great Beyond

7. The Fire I Long For

8. Epitaph Of Heroes

9. Stars They Move

Die bisher angekündigten neuen Shows sind leider alle in Schweden. Aber dafür kann das Album schon als schwarzes, weißes oder goldenes Vinyl, limitiertes Digipack oder Download vorbestellt werden.

Die neue Single 'Rubicon' könnt ihr hier schon hören (und das Video anschauen):