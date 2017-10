AVATAR: Neue Single, neues Album, Tour

Die Schweden von AVATAR gehen mit ihrer wilden Mischung aus Musical und Metal in die nächste Runde. Am 12. Januar 2018 erscheint das neue Album "Avatar Country" via Century Media, das nun mit einem pompösen Musikvideo zur ersten Single 'A Statue Of The King' angekündigt wird.







Auf Tour kommen die Schweden dann im Frühjahr auch noch. Fast vier Wochen geht es quer durch Europa, allerdings mit nur vier Konzerten in Deutschland.



13.03.2018 (NL) Utrecht - Tivoli Vredenburg (Grote Zaal)

14.03.2018 (FR) Paris - Le Trianon

15.03.2018 (FR) Lille - Le Splendid (Les Paradis Artificiels Festival)

16.03.2018 (UK) London - Islington Assembly Hall

17.03.2018 (BE) Sint-Niklaas - De Casino

18.03.2018 (DE) Cologne - Luxor

20.03.2018 (FR) Remis - La Cartonnerie

21.03.2018 (FR) Nimes - Paloma

22.03.2018 (FR) Cognac - West Rock

23.03.2018 (ES) Bilbao - Sala Santana 27

24.03.2018 (ES) Madrid - Sala Mon Live

25.03.2018 (ES) Barcelona - Sala Bikini

26.03.2018 (FR) Lyon - Le Transbordeur

27.03.2018 (CH) Geneva - L'Usine

28.03.2018 (CH) Zuerich - Dynamo

29.03.2018 (IT) Milan - Alcatraz

01.04.2018 (DE) Munich - Technikum

02.04.2018 (CZ) Prague - Lucerna Music Bar

03.04.2018 (DE) Berlin - Bi Nuu

04.04.2018 (DE) Hamburg - Gruenspan

05.04.2018 (DK) Copenhagen - Pumpehuset

06.04.2018 (SE) Stockholm - Klubben Fryshuset

07.04.2018 (SE) Gothenburg - Tradgarn



Unser Jakob hüpft auf jeden Fall vor Vorfreude schon zu den Takten des Songs durch sein Wohnzimmer. Ihr auch?

