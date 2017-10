Komplettbox von A.R. & MACHINES

Anfang bis Mitte der 70er brachte der Hamburger Musiker Achim Reichel (RATTLES) unter dem Projektnamen A.R. & MACHINES fünf Alben mit elektronisch-psychedelischer Musik heraus. An diesem Freitag, dem 27.10. erscheint die Zehn-CD-Box "The Art Of German Psychedelic" von A.R. & MACHINES. Neben den fünf Originalalben enthält die Box fünf weitere Scheiben mit zusätzlichen Live- und Studioaufnahmen sowie ein bebildertes Begleitbuch.

Weitere Informationen findet man auf der Website von Achim Reichel.