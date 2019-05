AVATAR lädt mit Livescheibe an den Hof des Königs

Am Freitag, den 17.Mai, wird "The King Live In Paris" erscheinen, das Live-Album der Schweden, das auf dem 2018er Download Festival aufgenommen wurde. Von der Scheibe stammt das Lied 'The Eagle Has Landed': Youtube.

Wie es scheint, ist aber bisher nur ein digitaler Release vorgesehen. Ob eine richtige Veröffentlichung folgen wird, ist nicht bekannt. Hier ist noch eine Kostprobe des Auftritts, nämlich 'Bloody Angel': Youtube.

Diese Lieder sind verfügbar:

1. Intro

2. Statue Of The King

3. Let It Burn

4. Paint Me Red

5. Bloody Angel

6. For The Swarm

7. Tower

8. The Eagle Has Landed

9. Smells Like A Freakshow

10. Avatar Country

11. Hail The Apocalypse

Live kann man die verrückten Nordmänner hier erleben:

28-Jun - Plovdiv, BG - Hills of Rock

01-Jul - Nimes, FR - Festival de Nimes (with Slipknot)

05-Jul - Viviero, ES - Resurrection Fest

06-Jul - Barcelona, ES - Rockfest

18-Jul - Laukaa, FI - John Smith Rock Festival

19-Jul - Eindhoven, NL - Dynamo Metal Fest

20-Jul - Gavle, SE - Gefle Metal Festival 2019

26-Jul - Ternopil, UA - Faine Misto

01-Aug - Kostrzyn nad Odra, PL - Pol’And’Rock Festival

03-Aug - Wacken, DE - Wacken Open Air

09-Aug - Villena, ES - Leyendas Del Rock

10-Aug - Kortrijk, BE - Alcatraz Hard Rock & Metal Festival

15-Aug - Dinkelsbuhl, DE - Summer Breeze

16-Aug - Moravsky Kurmlov, CZ - Rock Heart

17-Aug - Hamburg, DE - Elb-Riot

18-Aug - Brittany, FR - Motocultor Festival