Das Lied heißt 'My Worst Enemy': Youtube:

Am 23. August wird das dazugehörende Album "Epicenter" über Arising Empire erscheinen, das im Labelshop bereits bestellt werden kann. Norddeutsche können am 21. Mai ins Logo nach Hamburg pilgern und das Ganze im Vorporgramm von THE WORD ALIVE, MAKE THEM SUFFER, OF VIRTUE live erleben.