BLOODY HAMMERS grüßt 'From Beyond The Grace

Das neue Album wird unter dem Titel "The Summoning" am 26. Juni über Napalm Records erscheinen. Hier ist das Lied 'From Beyond The Grave': Youtube.

Im Napalm Store kann man sich sein Exemplar in verschiedenen Versionen vorbestellen und erhält dann diese Lieder:

Let Sleeping Corpses Lie

Now the Screaming Starts

he Summoning

Fire In The Dark

The Beast Is Coming Out

Welcome to Darkness

Tales That Witness Madness

Condemned, The Prisoner

From Beyond The Grave

Unbreakable