AVIAN Comeback-EP kommt noch im Herbst

Die oberschwäbischen Power/Speed-Metaller AVIAN werden noch diesen Herbst ihre Rückkehr feiern und vier brandneue Songs auf eine selbstbetitelte EP packen, welche die folgenden Titel tragen werden:

1. Interstellar (Lost in the Void)

2. Scylredi Attack

3. Gol'gotha

4. The New Messiah

Einen allerersten Höreindruck gibt es auf YouTube auch schon, doch der gönnt uns mit 28 Sekunden Spielzeit nur einen ganz kleinen Blick durch's Schlüsselloch. Immerhin zwei Dinge verrät er uns: Es wird stilistisch traditionell gewerkelt, und die Produktion scheint sehr gelungen zu sein. Die Spannung steigt also...