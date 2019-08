TALES OF THE TOMB: Vorbote zur EP

Am 27. September soll die neue EP "Volume Two: Mendacium" von TALES OF THE TOMB erscheinen. Zum Titel 'Nine Eleven' hat das Death-Metal-Duo aus Kanada bei YouTube vorab einen Textclip der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.





