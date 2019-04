AXEL RUDI PELL: Jubiläumsalbum kommt im Juni!

Am 7. Juni erscheint zum 30jährigen Bandjubiläum das Live Album "XXX Anniversary Live", ein Mitschnitt der letzten Tour, den er gar nicht geplant hatte; aber die Routine-Aufnahmen, u.a. aus Bochum und Budapest, stellten sich schnell als würdiger Nachfolger von „Magic Moments“, der 3-Stunden-Show vom ‚Bang Your Head‘-Festival 2014 zum 25-jährigen Jubiläum, heraus. Und ein Ende ist nicht in Sicht, denn Pell plant im Herbst ein weiteres Studioalbum in Angriff zu nehmen.



Und auch dieses wird dann über SPV / Steamhammer erscheinen, dem Label, dem AXEL RUDI PELL seit Bandgründung 1989 die Treue hält. "SPV und ich sind miteinander gewachsen, haben Höhen und Tiefen zusammen erlebt und gemeistert", bilanziert der inzwischen 58-Jährige. "Never change a winning team", lautet das Geheimnis seines Erfolges. Über 1.6 Millionen physische Tonträger hat der deutsche Musiker bisher verkauft, seine Songs wurden insgesamt über 37,5 Millionen mal gestreamt. Zahlen, von denen er vor 30 Jahren niemals zu träumen gewagt hätte. "Hätte das Ganze nicht geklappt, würde ich mich jetzt wahrscheinlich noch immer in meinem gelernten Beruf als Industriekaufmann langweilen."



"XXX Anniversary Live" - Tracklisting



CD1

1. The Medieval Overture (Intro) 1:48

2. The Wild And The Young 4:41

3. Wildest Dreams 6:12

4. Fool Fool 5:10

5. Oceans Of Time 5:47

6. Only The Strong Will Survive 6:15

7. Mystica (incl. Drum Solo) 14:24

8. Long Live Rock 6:31



CD2

1. Game Of Sins / Tower Of Babylon (incl. Keyboard Solo) 16:07

2. The Line 9:12

3. Warrior 4:44

4. Edge Of The World (incl. Band Introduction) 6:53

5. Truth And Lies 2:29

6. Carousel 5:10

7. The Masquerade Ball / Casbah 8:24

8. Rock The Nation 6:37

