RAKETKANON mit neuem Album

Bereits am vergangenen Freitag, den 05.04.2019 veröffentlichten die Belgier von RAKETKANON ihr inzwischen drittes Studioalbum.

Der Langspieler der Sludge-Band hört auf den klangvollen Namen "RKTKN #3" und bei den Songtiteln handelt es sich inzwischen traditionsgemäß ausschließlich um männliche und weibliche Vornamen.

Wer sich unschlüssig ist, ob ihm die experimentelle Musik dieser Combo zusagt, kann sich bei Ihrer Tour ab Ende dieses Monats und bei einigen Festivals den Sound zu Gemüte führen.

25.04.2019 Brüssel (BE) Les Nuits

26.04.2019 Bilzen (BE) Emotions

04.05.2019 Kortrijk (BE) De Kreun

08.05.2019 Amsterdam (NL) Paradiso

11.05.2019 Utrecht (NL) Doomstad

15.05.2019 Brighton (UK) Prince Albert

16.05.2019 Ramsgate (UK) Music Hall

17.05.2019 London (UK) Boston Music Room

18.05.2019 Bristol (UK) Rough Trade

21.05.2019 Nijmegen (NL) Merleyn

22.05.2019 Antwerpen (BE) Het Bos

23.05.2019 Groningen (NL) Vera

24.05.2019 Arlon (BE) L'entrepot

25.05.2019 Charleroi (BE) Eden

26.05.2019 Cardiff (UK) Psych & Noise Fest

29.05.2019 Hasselt (BE) MOD

30.05.2019 Gent (BE) Vooruit

31.05.2019 Mechelen (BE) CC

14.06.2019 Luzern (CH) B-Sides

15.06.2019 Mannheim (DE) Maifield Derby

19.07.2019 Leeuwarden (NL) Welcome to the Village

03.08.2019 Waarschoot (BE) Roadkill Festival

16.08.2019 Hasselt (BE) Pukkelpop