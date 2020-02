AXEL RUDI PELL: Neues Album im April

Bei "Sign Of The Times" handelt es sich um das 18. Studioalbum von AXEL RUDI PELL in 31 Jahren!



Trackliste:



1. The Black Serenade (Intro) 01:40

2. Gunfire 05:21

3. Bad Reputation 05:41

4. Sign Of The Times 07:10

5. The End Of The Line 05:22

6. As Blind As A Fool Can Be 06:14

7. Wings Of The Storm 05:48

8. Waiting For Your Call 05:34

9. Living In A Dream 05:59

10. Into The Fire 06:01



"Sign Of The Times" erscheint am 24. April 2020 über SPV/Steamhammer in den folgenden Konfigurationen:



=> Ltd. DigiPak

=> Jewel Case Clear Tray Edition

=> 2LP Gatefold, 140 g, rot mit schwarzen Schlieren, bedruckte Innnentaschen

=> 2LP Gatefold Exklusiv Editionen bei EMP und Nuclear Blast

=> Download / Streaming

=> Ltd Boxset incl.: CD Digi, 2LP in exklusiver Farbe, A1 Poster, Magnet, Sticker, A5 Fotokarte, Button und einiges mehr

=> CD/LP Bundle mit Shirt (exklusiv im Steamhammer Shop)



AXEL RUDI PELL Tour 2020:



Part 1



02.05. DE-Singen - Stadthalle

04.05. DE-München - Backstage

05.05. CH-Bern - Bierhübeli

07.05. DE-Köln - Essigfabrik

08.05. DE-Leipzig - Werk 2

10.05. DE-Bochum - Zeche

12.05. DE-Berlin - Huxleys

13.05. DE-Hannover - Capitol

19.05. DE-Hamburg - Grosse Freiheit 36

20.05. DE-Langen - Neue Stadthalle

21.05. DE-Karlsruhe - Substage

22.05. DE-Saarbrücken - Garage

23.05. DE-Bochum - Zeche



Part 2



15.10. DE-Bremen - Aladin

16.10. DE-Dresden - Tante Ju

20.10. AT-Wien - Szene

21.10. DE-Nürnberg - Hirsch

23.10. DE-Memmingen - Kaminwerk

24.10. DE-Erfurt - Central

27.10. DE-Aschaffenburg - Colos-Saal

28.10. DE-Stuttgart - LKA Longhorn

30.10. CH-Pratteln - Z7

01.11. DE-Bochum - Zeche

Quelle: SPV Redakteur: Tommy Schmelz Tags: axel rudi pell sign of the times