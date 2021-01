AXEL RUDI PELL: Tour verschoben

Die für diesen Frühjahr angesetzte "Sign Of The Times"-Tournee des Heavy-Rock-Saitenhexers AXEL RUDI PELL und seinen Mannen muss aufgrund der aktuellen Situation rund um Corona verschoben werden. Die geplanten Termine wurden praktisch um genau ein Jahr auf 2022 verlegt. Weiterhin mit am Start: FIGHTER V. Hier die relevanten neuen Daten:

18.04.22 - D - Köln, Essigfabrik

19.04.22 - D - Saarbrücken, Garage

21.04.22 - CH - Bern, Bierhübeli

23.04.22 - D - Singen, Stadthalle

25.04.22 - D - München, Backstage

26.04.22 - D - Langen (bei Frankfurt/M), Neue Stadthalle

27.04.22 - D - Berlin, Huxleys

03.05.22 - D - Hamburg, Große Freiheit 36

04.05.22 - D - Hannover, Capitol

05.05.22 - D - Karlsruhe, Substage

06.05.22 - D - Leipzig, Hellraiser

07.05.22 - NL - Drachten, Iduna

08.05.22 - D - Bochum, Zeche

Die Termine im Herbst 2021 sollen aktuell noch wie geplant stattfinden.