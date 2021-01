GODSNAKE hat ein neues Video am Start

Die norddeutsche Kapelle GODSNAKE hat im Oktober 2020 ihr Debüt "Poison Thorn" via Massacre Records veröffentlicht. Jetzt wird es Zeit für ein neues Video. 'We Disagree' heißt der Song, zu dem nun ein Lyric-Video präsentiert wurde.

Album Tracklist:



1. Urge To Kill

2. Poison Thorn

3. Sound Of The Broken

4. We Disagree

5. Stone The Crow

6. Darkness

7. You Gotta Pay

8. Blood Brotherhood

9. Hellbound Ride

10. This Is The End

Photo Credit: Thomas Sprenger