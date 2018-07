AXXIS hat das Cover zu ihrem am 5. Oktober erscheinenden Album "Monster Hero" veröffentlicht. Sänger Bernhard Weiß sagt dazu: "Wie immer bei uns, sollte das Cover die Stimmung vieler Texte bildtechnisch zum Ausdruck bringen. Da es in vielen Songs um Fake News, Algorithmen, Verschwörungstheorien und moderne Zeiten, in denen Politiker sich wie der Wolf im Schafspelz die Welt zurecht schneidern, geht, ist das Cover so geworden wie es geworden ist“, erklärt Frontmann Bernhard Weiss dazu. "Es zeigt, die Maschine hinter den Menschen, die teilweise unkontrolliert unser Leben beeinflusst. Technologien wie Drohnen, selbstfahrende Autos oder Apps werde immer mehr unseren Alltag bestimmen. Wissenschaft, Presse, Aufklärung wird immer mehr in Zweifel gezogen. Politiker werden radikaler. Freie Demokratien gelten auf einmal als Old School , Diktaturen werden umworben. Kranke, verrückte Despoten feiern sich dafür als Heroes, für viele sind sie hingegen einfach nur Monster. Ebenso sieht es mit der Technologie aus. Wir lieben und hassen Facebook, Google und Konsorten zugleich, die unser Leben immer mehr mitbestimmen und auch steuern. Dies könnte in Zukunft noch viel größere und gefährlichere Ausmaße annehmen. Schon jetzt gibt es große Probleme, wenn Seiten gehacked werden. In dem Cover haben wir versucht, all diese Dinge einzuarbeiten. Natürlich haben wir auch mehrere Songs dabei, die sich mit den guten alten Rock n Roll-Themen auseinander setzten oder aber sehr persönlicher sind.“

Kurz nach der Veröffentlichung wird AXXIS auch auf Tour kommen:

Mit DORNENKÖNIG:

25.10. D - Wuppertal / Haus der Jugend

26.10. D - Burgrieden / Riffelhof

27.10. D - Heidenheim a.d.Brenz / Lokschuppen

01.11. D - Frankfurt a.Main / Nachtleben

02.11. D - Soest / Alter Schlachthof

03.11. D - Bremen / Meisenfrei

04.11. D - Hamburg / Logo



Mit RAZZMATTAZZ

08.11. D - Mannheim / MS Connexion Complex

09.11. D - Pirmasens / Quasimodo

10.11. D - Burglengenfeld / VAZ

11.11. D - Augsburg / Spectrum

15.11. D - Nürnberg / Hirsch

16.11. D - München / Strom

17.11. CH- Aarburg / Musigburg