HÜTTE ROCKT FESTIVAL 2018: Spielzeiten

Das Festival in Georgsmarienhütte (bei Osnabrück),das in diesem Jahr von 17. bis 18. August zum zwölften Mal stattfinden wird, hat die Running Order bekannt gegeben. So wird gerockt:

Freitag, 17.08.2018

Hauptbühne:

15:00 - CharMana

16:20 - AOP

17:45 - B-Tight

19:20 - Dritte Wahl

21:10 - Betontod

23:10 - Boppin´B



Zeltbühne:

15:40 - Jolle

17:05 - From Willows

18:40 - The Bearing Sea

20:25 - Lässig

22:25 - Iron Walrus



Samstag, 18.08.2018

Hauptbühne:

11:50 - Frantic Age

12:35 - Hi! Spencer

14:05 - Schöne Frau mit Geld

15:35 - The Prosecution

17:15 - Watch Out Stampede

18:55 - Henning Wehland

20:55 - Madsen

23:25 - Montreal



Zeltbühne:

11:50 - Open Stage

13:20 - Alles von Ed

14:50 - As Place to Fall

16:30 - Drens

18:10 - Moin

20:00 - Maré

22:30 – Weckörhead