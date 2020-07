AYREON - Die ersten beiden Singles vom neuen Album

Am 25. September erscheint das neue Album von AYREON "Transitus". Ab sofort kann man die ersten beiden Titel digital erwerben und sie sich schon anschauen: 'Get Out Now' und 'Hopelessly Slipping Away'.



'Hopelessly Slipping Away' feat. Tommy Karevik (Kamelot) und Cammie Gilbert (Oceans of Slumber), 'Get Out Now' feat. Dee Snider (Twisted Sister) und Tommy Karevik, ebenso dabei ist Joe Satriani mit einem Gitarrensolo.



AYREON's Kommentar dazu: "Welcome to the colorful world of... Transitus!"

Hopelessly Slipping Away:

Get Out Now: