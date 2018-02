AYREON mit Livescheibe

Unter dem Titel "Ayreon Universe – Best of Ayreon live" wird am 30. März 2018 bei Mascot ein Konzertdokument der Progband um Mastermind Arjen Lucassen erscheinen. Hier ist die Trackliste des in Tilburg an drei Septemberabenden aufgenommenen Dokumentes, die alle AYREON-Alben berücksichtigt:



1. Prologue

2. Dreamtime

3. Abbey Of Synn

4. River Of Time

5. The Blackboard

6. The Theory Of Everything

7. Merlins Will

8. Waking Dreams

9. Dawn Of A Million Souls

10. Valley Of The Queens

11. Ride The Comet

12. Star Of Sirrah

13. Comatose

14. Day Sixteen Loser

15. And The Druids Turned To Stone

16. The Two Gates

17. Into The Black Hole

18. Actual Fantasy

19. Computer Eyes

20. Magnetism

21. Age Of Shadows

22. Intergalactic Space Crusaders

23. Collision

24. Everybody Dies

25. The Castle Hall0

26. Amazing Flight In Space

27. Day Eleven Love

28. The Eye Of Ra



Das gute Stück wird es in folgenden Versionen geben: 3LP + MP3, 3LP + MP3 (Limited Coloured Vinyl), 2CD, 5 disc Earbook, 2DVD, Blu-ray. Als Einstimmung gibt es bereits das Video zu 'Everybody Dies': Youtube.

Quelle: Netinfect Redakteur: Frank Jaeger Tags: ayreon ayreon universe