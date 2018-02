ANGRA: Video zu 'War Horns'

Das neue Album "Omni" wird am Freitag, den 16. Feberuar 2018 erscheinen. Als kleine Entscheidungshilfe hat uns die Band das Video zu 'War Horns' hochgeladen: Youtube.

Danach kann man ANGRA auch live erleben mit den beiden Support-Acts HALCYON WAY und OPERATION MINDCRIME:

22. März 18 Ittre Zik-Zak Belgium

23. März 18 Leeuwarden, Friesland Neushoorn Netherlands

24. März 18 Paris Le Forvm France

25. März 18 Lyon Ninkasi Kao France

27. März 18 Barcelona Razzmatazz 2 Spain

28. März 18 València Rock City Spain

29. März 18 Porto Hard Club Portugal

30. März 18 Lisboa RCA Club Portugal

01. April 18 Saint-Jean-de-Védas Secret Place (Home of Underground Rock) France

03. April 18 Trezzo sull’Adda MI Live Club Milano Italy

04. April 18 Ciampino Rome Orion Live Club Italy

05. April 18 Bologna Zona Roveri Music Factory Italy

06. April 18 Wien Szene Wien Austria

07. April 18 Bratislava Babylon Club Slovakia

08. April 18 Kosice Collosseum Club Slovakia

10. April 18 Budapest Barba Negra Music Club Hungary

11. April 18 Warsaw Progresja Music Zone Poland

12. April 18 Berlin Lido Germany

13. April 18 München Backstage Germany

14. April 18 Pratteln Z7 Konzertfabrik Switzerland

15. April 18 Rotterdam, South Holland Maassilo Rotterdam Netherlands

17. April 18 London The Underworld Camden United Kingdom

18. April 18 Charmes The Rock’n’Roll Stage France

19. April 18 Essen Turock