AYREON wird auf dem Graspop neben OZZY OSBOURNE, GUNS 'N' ROSES und IRON MAIDEN spielen

Es ist zwar nicht ganz in unserem Lesegebiet, aber Belgien ist ja nur ein Katzensprung. In Dessel beim diesjährigen Graspop Metal Meeting 2018 wird es einen der seltenen Auftritte der Band AYREON geben. Karten für das Festival, das mit einem unglaublich fetten Billing aufwarten kann, in dem unter anderem OZZY OSBOURNE, GUNS 'N' ROSES, MEGADETH, JUDAS PRIEST und IRON MAIDEN stehen, gibt es über die Festivalwebseite:

A PERFECT CIRCLE, AKERCOCKE, AMARANTHE, ANTI-FLAG, ARKONA, ASKING ALEXANDRIA, ASPHYX, AT THE GATES, AVENGED SEVENFOLD, AYREON, BLACK STONE CHERRY, BLESSTHEFALL, BLOODBATH, BODY COUNT FEAT. ICE-T, BÖLZER, BOSTON MANOR, BULLET FOR MY VALENTINE, BURY TOMORROW, CARNIVORE A.D., CROSSFAITH, DORO, EMMURE, EMPLOYED TO SERVE, EXODUS, FOLLOW THE CIPHER, GALACTIC EMPIRE, GUNS N' ROSES, HOLLYWOOD VAMPIRES, ICED EARTH, IN THIS MOMENT, IRON MAIDEN, JUDAS PRIEST, KADAVAR, KILLSWITCH ENGAGE, KNOCKED LOOSE, KREATOR, LACUNA COIL, LESS THAN JAKE, LIMP BIZKIT, MADBALL, MARDUK, MARILYN MANSON, MEGADETH, MESHUGGAH, MISS MAY I, MODERN LIFE IS WAR, MONUMENTS, OZZY OSBOURNE, P.O.D., PARKWAY DRIVE, PIST*ON, PLANET OF ZEUS, POWERFLO, POWERWOLF, RISE AGAINST, SAVAGE MESSIAH, SEETHER, SHINING (SE), SILVERSTEIN, SONS OF APOLLO.