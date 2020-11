A DAY TO REMEMBER: Neues Album erscheint im März 2021

Die in Florida beheimatete Band A DAY TO REMEMBER wird am 05.03.2021 via Fueled By Ramen ein neues Album mit dem Titel "You’re Welcome" veröffentlichen. Mit der Single 'Brick Wall' hat die Band nun schon einen ersten Vorgschmack auf das neue Werk geliefert.



Sänger Jeremy McKinnon sagt dazu: "Endlich ist es so weit – fast! Wir wollen all unseren Fans rund um die Welt sagen: ‚Danke!’ Ihr habt geduldig gewartet und wir können es kaum erwarten, bis ihr es hört. Bei allem, was wir tun, achten wir sehr auf die Details – vom Abmischen bis hin zum Artwork –, denn all das erzählt eine Geschichte. Daher stellten wir sicher, dass jedes Element perfekt ist. Jede Zeile steht dort, weil sie dort stehen soll. Wir haben unsere Vorstellung von moderner Musik genommen und daraus einen Hybrid dessen gemacht, was wir waren, was wir sind und was wir sein wollen. Es erforderte viel Manövrierfähigkeit, um die perfekte Richtung einzuschlagen, doch wir haben das Gefühl, dass es uns gelungen ist. Nun stehen wir hier und sehr glücklich, euch You’re Welcome zu präsentieren."



Die Single ist bei allen Streamingdiensten verfügbar.



Die Tracklist liest sich so:

1. Brick Wall

2. Mindreader

3. Bloodsucker

4. Last Chance to Dance (Bad Friend)

5. F.Y.M.

6. High Diving

7. Resentment

8. Looks Like Hell

9. Viva La Mexico

10. Only Money

11. Degenerates

12. Permanent

13. Re-Entry

14. Everything We Need

