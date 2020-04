A DAY TO REMEMBER kann Gedanken lesen

Ja, das rockt schön. A DAY TO REMEMBER will uns mit 'Mindreader' auf ihr angekündigtes Album "You're Welcome" einstimmen: Youtube.

"Wir hatten dieses Video schon seit einem Weilchen im Kasten und da unser Album noch nicht draußen ist und uns die derzeitige Situation vom Touren abhält, wollten wir so schnell wie möglich neues Material für unsere Fans veröffentlichen", kommentiert Frontmann Jeremy McKinnon. "Dieser Song war seit dem Tag, an dem er geschrieben wurde, einer meiner persönlichen Favoriten des neuen Albums. Ich schrieb ihn mit dem unglaublich talentierten Mike Green. Fun Fact: es war der erste Song, den ich den Jungs in der Band schickte, der auf einhellige Zustimmung stieß. Ich schrieb den Song als unbeschwerten Blick auf Menschen in Beziehungen, die von ihren Partnern erwarten, dass sie ihre Gedanken lesen"

Das könnte ein interessantes Album werden.

