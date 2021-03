A DAY TO REMEMBER mit neuem Video

Kurz nach Erscheinen des neuen Albums "You're Welcome" der US-Post-Hardcore-Fraktion A DAY TO REMEMBER veröffentlicht die Band ein Video zu dem Song 'Everything We Need'.

Das neue Album kommentiert Sänger Jeremy McKinnon so:

„Auf dem Album verkörpern wir zum einen, wer wir waren, wofür die Leute uns kennen, zum anderen gehen wir bis an die Grenzen dessen, was man von A DAY TO REMEMBER zukünftig erwarten kann. Wir lassen uns nicht von irgendwelchen Grenzen zurückhalten. Wir haben unsere Vorstellung von moderner Musik genommen und daraus einen Hybrid dessen gemacht, was wir waren, was wir sind und was wir sein wollen."