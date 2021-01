Wie berichtet, veröffentlicht A DAY TO REMEMBER das neue Album "You're Welcome" am 05.03.2021, nun wurde zum Track 'Everything we Need' eine neue Single veröffentlicht, die man sich hier anhören kann:

https://www.youtube.com/watch?v=SoNP4xhyQ84

