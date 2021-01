Das neue Album von CHEAP TRICK kommt im April!

Die Bandgeschichte von CHEAP TRICK ist schon mit über 40 Jahren relativ lang, nun wurde das neue Album "In Another World" für den 09.04.2021 via BMG angekündigt.

Den Track 'Light Up The Fire' kann man sich bereits hier anhören:

https://www.youtube.com/watch?v=2volrJQ0p2U

Die Tracklist liest sich wie folgt:

01. Here Comes The Summer

02. Quit Waking Me Up

03. Another World

04. Boys & Girls & Rock N Roll

05. The Party

06. Final Days

07. So It Goes

08. Light Up The Fire

09. Passing Through

10. Here's Looking At You

11. Another World Reprise

12. I'll See You Again

13. Gimme Some Truth