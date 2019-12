ÄTNA: Neuer Song 'Come To Me' kündigt Debütalbum

Das in Dresden lebende Duo ÄTNA gehört derzeit zu den angesagten Newcomern und hat zwei EPs veröffentlicht. Jetzt haben die beiden zum Song 'Come To Me' ein Video veröffentlicht, mit dem sie auf ihr Debütalbum aufmerksam machen möchten. Dieses trägt den Namen "Made By Desire" und wird am 14.02.2020 via Humming Records erscheinen.



Hinter ÄTNA verstecken sich die Schweizerin Inéz und Demian, der aus der westdeutschen Provinz stammt. nach zahlreichen Auftritten geht es im kommenden Jahr wieder auf Tour.



Folgende Termine sind bestätigt:

15.01.2020 NL-Groningen, Eurosonic Noorderslag

30.01.2020 Rüsselsheim, Theater

26.02.2020 Ludwigshafen, dasHaus

27.02.2020 CH-Baden, Royal

28.02.2020 CH-St.Gallen, OYA Bar

29.02.2020 CH-Biel, Le Singe

01.03.2020 Esslingen, Cosmic Playgrounds

06.03.2020 Dresden, Objekt klein a

07.03.2020 Wuppertal, Loch

08.03.2020 Köln, Jaki

11.03.2020 Berlin, Lido

12.03.2020 Hamburg, Uebel & Gefährlich

13.03.2020 Nürnberg, Club Stereo

14.03.2020 Jena, Kassablanca

18.03.2020 AT-Wien, Fluc

19.03.2020 AT-Salzburg, Rockhouse Bar

20.03.2020 München, Milla

03.04.2020 Lörrach, Between The Beats

16.04.2020 Osnabrück, Popsalon



Foto: (c) Bildrechte liegen bei Iga Drobisz, mit Genehmigung von Check Your Head GbR.

Quelle: Check Your Head Redakteur: Swen Reuter Tags: aetna come to me made by desire humming records