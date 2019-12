BEAST IN BLACK mit Live-Video

Das Lied, um das es sich handelt, ist 'Cry Out For A Hero': Youtube.

Bassist Mate Molnar kommentiert: "Damien von DUST IN MIND ist während unserer jüngsten "From Hell With Love"-Tour auf uns zugekommen und hat uns angeboten, unsere Show in Straßburg mitzuschneiden, um ein Livevideo daraus zu basteln. Das Resultat hat unsere Erwartungen weit übertroffen, denn mit diesem Clip hat er die wahre Energie, die bei BEAST IN BLACK-Auftritten herrscht, klasse angefangen."

Hier sind nochmal alle Chartpositionen des erfolgreichen zweiten Albums "From Hell With Love:

Finnland: #1 Physisch | 1# Digital

Deutschland: #6

Schweiz: #8

Japan: #13 International

Österreich: #17

Ungarn: #17

Schweden: #55 | #4 Physisch | #1 Hard Rock

Belgien (Flandern): #60

Spanien: #73

Großbritannien: #123 International | #6 Indie | #2 Rock

Frankreich: #143

Belgien (Wallonien): #179

Holland: #199

USA:

Top New Artist Albums #3

Current Hard Music Albums #7

Current Rock Albums #24

Top Current Albums #85

Kanada:

Hard Music Albums #11

Top Current Albums #52