Alexi Laiho (BODOM AFTER MIDNIGHT, ex-CHILDREN OF BODOM) ist verstorben

Alexi Laiho, Gitarrist bei BODOM AFTER MIDNIGHT, ist verstorben. Die Nachricht wurde heute bekannt gegeben. Alexi Laiho ist vor allem als Gitarrist der finnischen Melodic-Death-Metal-Band CHILDREN OF BODOM bekannt geworden.

Im Dezember 2019 hatten sich CHILDREN OF BODOM aufgelöst und Alexi Laiho gründete die Nachfolgeband BODOM AFTER MIDNIGHT. Mit dieser spielte er im Dezember 2020 noch ein Konzert in Helsinki. Ein Musikvideodreh wurde bereits abgeschlossen und der Clip soll noch veröffentlicht werden.

BODOM AFTER MIDNIGHT haben ein Statment veröffentlicht, in dem sie sich geschockt über Alexi Laihos Tod äußerten und ankündigten, in absehbarer Zeit keine Interviews zu geben.

Laut seinem Instagram-Account verstarb Alexi Laiho bereits in der vergangenen Woche, nachdem er jahrelang gesundheitliche Probleme hatte.

R.I.P.

Foto: Tobias Müller für Powermetal.de