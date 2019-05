Alles neu bei SHINE NOIR!

Die Berliner Alternative-Rocker SHINE NOIR haben wohl mal ein wenig aufgeräumt. Sängerin Anna, die mir auf dem selbstbetitelten 2018er-Debüt-Album gemischte Gefühle bereitete, hat die Band verlassen und dafür singt nun eine gewisse Luna. Erinnerte mich Anna noch ein wenig an die CRANBERRIES, so blinkt diesmal ein Licht namens NENA in meinem Hirn. Vielleicht ja, weil Luna deutsch singt! Dies begrüße ich ausdrücklich. Es ist aber nicht die einzige Änderung, denn klanglich agiert man druckvoller und integriert geschickt dezente elektronische Einsprengsel. Falls die Neugierde geweckt wurde, dürft ihr gerne hier rein hören:



Zum Video von 'Statussymbol'.

