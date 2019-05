BATUSHKA - Der Streit und der Stand der Dinge

Wie wir vor Kurzem berichtet haben, soll am 12.07.2019 über Metal Blade Records ein neues Album namens "Господи (Hospodi)" erscheinen, auf welchem der Bandname und das Logo der polnischen Black-Metaller BATUSHKA prangen wird. Da in den vergangenen Tagen einiges Rauschen im Blätterwald zu vernehmen war, über einen Rechtsstreit betreffend die Namensrechte zwischen den ehemaligen zentralen Mitgliedern Krzysztof Drabikowski (Bass, Gitarre, Gesang) und Bartłomiej Krysiuk (Leadgesang), soll euch nicht vorenthalten werden, dass die Band, welche im Juli ihr Album bei Metal Blade an den Start bringen möchte, die Version von Frontmann Bartłomiej Krysiuk (Witching Hour Productions, Hermh) ist, der für euch bereits ein Stück als Hörprobe bei YouTube zum ersten neuen Song 'Chapter I: The Emptiness - Polunosznica' hochgeladen hat:

Doch auch der Kontrahent Krzysztof Drabikowski (HEURESIS, ex-HERMH) rastet nicht, denn er hat eine einstweilige Verfügung gegen Bartłomiej Krysiuk erwirkt, welche nach Auskunft der rechtlichen Vertreter des Letzteren die lediglich vorläufige und rechtssichernde Regelung trifft, dass ihre Seite den Namen nicht zu nutzen habe, bis die Angelegenheit in der Sache gerichtlich entschieden sei, um weitere Schäden zu verhindern. Es handelt sich also nicht um ein rechtskräftiges Urteil in der Sache, sondern lediglich um eine vorläufige Anordnung bis zum Ende des Verfahrens. Indes hat allerdings auch Krzysztof Drabikowski ein eigenes musikalisches Lebenszeichen gesetzt, ebenfalls unter dem umstrittenen Bandnamen, und ebenfalls samt YouTube-Video zu einem unbetitelten neuen Song, denn auch er plant (s)eine zweite BATUSHKA-Scheibe mit dem Titel "Панихида (Panikhida)", was so viel heißt wie "Requiem":

Beide Seiten wollen es also offenbar wissen, und wir sind einstweilen gespannt, wie der Rechtsstreit enden wird, und ob und wer am Ende unter welchem Namen welches Album veröffentlichen wird. Wir halten euch auf dem Laufenden.