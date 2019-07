Artwork von VISIONS OF ATLANTIS

Das neue Album der symphonischen Rocker VISIONS OF ATLANTIS wird am 30.08.2019 über Napalm Records erscheinen und auf den schlichten Namen 'Wanderers' hören. Tracklisting und Cover-Artwork wurden nun enthüllt.

Tracklist:

1. Release My Symphony

2. Heroes Of The Dawn

3. Nothing Lasts Forever

4. A Journey To Remember

5. A Life Of Our Own

6. To The Universe

7. Into The Light

8. The Silent Scream

9. The Siren & The Sailor

10. Wanderers

11. At The End Of The World

Bonus Tracks:

12. Bring The Storm

13. In And Out of Love

Wer die Österreicher gern live erleben möchte, hat ab sofort die Möglichkeit dazu:

Festivals

11.07.19 DE - Balingen / Bang Your Head!! Festival

25.07.19 RU - Serpukhov / Big Gun Festival

11.08.19 PT - Vagos / Vagos Metal Fest

16.08.19 CZ - Moravský Krumlov / Rock Heart Festival

17.08.19 SE - Lugnet, Falun / Sabaton Open Air



Album Release Shows

28.08.19 AT - Bruck/Mur / Dachbodentheater 2.0

29.08.19 DE - Munich / Backstage

30.08.19 DE - Bochum / Rockpalast

31.08.19 DE - Siegburg / Kubana

01.09.19 DE - Frankfurt / Nachtleben

Außerdem wird im Oktober FREEDOM CALL als Support Act auf deren Tour unterstützt.