Am 02.08.2019 erscheint das zweite Studioalbum der Schweden NARNIA seit ihrer Reunion 2014. Als Vorbote für "From Darkness To Light" wurde nun die Single und das zugehörige Video 'You Are The Air That I Breathe' veröffentlicht.

Quelle: GerMusica Redakteur: Daniel Lindhorst Tags: narnia from darkness do light single video you are the air that i breathe