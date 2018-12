BACKSTABBER: Vorabvideo zum Debütalbum

Die kanadischen Death Thrasher von BACKSTABBER wollen im Februar 2019 ihren Erstling "Conspiracy Theorist" veröffentlichen und geben schon mal die Trackliste bekannt:



1. Inaugural Address (1:18)

2. Whistle Blower (2:46)

3. No Privacy (3:35)

4. Subterranean (3:26)

5. Ink Spill (3:19)

6. The Hum (1:55)

7. My Disclosure (3:32)

8. Geo Engineering (3:37)

9. Banksters (4:06)

10. Conspiracy Theorist (4:50)

Spieldauer: 32:28



Derweil kann man sich bei YouTube das Video zu 'Subterranean' zu Gemüte führen:





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: backstabber subterranean video clip conspiracy theorist