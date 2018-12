CRAILSHEIMER DYNAMITE NIGHT: Hochkarätiges Festival zwischen den Feiertagen

Für Alle, die auch zwischen Weihnachten und Neujahr keinesfalls auf geile Live-Mucke verzichten wollen, gibt es glücklicherweise die "Crailsheimer Dynamite Night". Dort findet traditionell bereits zum zehnten Male die "Crailsheimer Dynamite Night" statt, die wie jedes Jahr mit einer exzellenten Bandauswahl restlos zu überzeugen weiß. In diesem Jahr kommen mit SHAKRA und PINK CREAM 69 vor allem Anhänger hochklassigem Hard Rocks bestens auf ihre Kosten. Mit STORMWITCH hexen die wiedererstarkten "Masters Of Black Romantic" ein gut schmeckendes Süppchen aus Altem und Neuem und mit MOTORJESUS gibt es Vollgas Heavy Rock auf hohem Niveau. Nicht zu vergessen der Opener RAZZMATTAZZ, die erneut den Deutschen Rock und Pop-Preis für das beste Hardrock-Album abräumten. Beginn ist am 28.12.18 in der Sporthalle Ingersheim um 17.30 Uhr. Tickets gibt es noch im Vorverkauf bei den üblichen Verdächtigen und garantiert noch an der Abendkasse. Viel Spaß.

Hier noch ein paar Videos zur Einstimmung.

SHAKRA- 'Cassandra's Curse'

PINK CREAM 69 - 'Man Of Sorrow'

STORMWITCH - 'Odins Ravens'

MOTORJESUS - 'The Damage'

RAZZMATTAZZ - 'Bad Girls Good Loving'