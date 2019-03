BAD WOLVES kommt für drei Auftritte

Im Juni werden die US Amerikaner neben den Gigs bei Rock Am Ring und Rock Im Park drei Konzerte in Deutschland absolvieren und zwar hier:

10.06.19 – Hamburg, headCRASH

19.06.19 – Köln, Artheater

24.06.19 – München, Backstage Club

Tickets gibt es über Livenation. Das letzte Video der Band war die Coverversion zu 'Zombie': Youtube.