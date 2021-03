BALMOG: Neues Album

Die spanische Black-Metal-Band BALMOG wird am 28.05.2021 via War Anthem Records ihr viertes Alum mit dem Namen "EVE" veröffentlichen. Neben dem Cover wurde auch die Tracklist herausgegeben.

Während die CD und die digitale Version bei besagtem Label erscheinen, ist die Vinylaugabe über Blackseed Productions zu haben. Eine Kassette gibt es bei In Pulverem Mortis Prods. Mit 'Desacougo' gibt es via Soundcloud beim Friedhof Magazin bereits einen ersten Eindruck.



Die Tracklist liest sich so:

1. Horror in Circuitu

2. Birth of Feral

3. Senreira

4. Slander

5. Agnus Dei

6. Desacougo

7. Zohar

8. Carrion Heart

9. Lume