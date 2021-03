MINDPATROL: Neues Album

Die luxemburgische Prog-Band MINDPATROL hat ein neues Album angekündigt. Das vierte Werk wird am 04.06.2021 via Greenzone / Distrokid erscheinen und trägt den Namen "Ikaria".

Es ist ein Konzeptalbum, welches in der namensgebenden Stadt Ikaria in der Zukunft spielt. In dieser Stadt wacht ein Gedanken-Monitoring über alle Bewohner und unterbindet jede Form von Verbrechen und Gewalt. Bei Myra, einer gehörlosen Einwohnerin Ikarias, wirkt dieses Gedankenmonitoring jedoch nicht. Als sie versucht, die Stadt vor dem nächsten großen Fehler in Form noch engerer Grenzen zu bewahren, sieht sie ihre Hände bald in Blut getränkt.



Die Tracklist liest sich so:

1. Porcelain Skin

2. Permanent Solution

3. To Raise Another Wall

4. Stainless White

5. What The Birds Don't Know

6. Freedom And The Birdcage

7. Ikaria

8. Unsung Healing Song

9. Trial Of A Simple Man

10. Terminus

11. Guilt

12. After I Called The Flame