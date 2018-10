BANG YOUR HEAD 2019: BEAST IN BLACK bestätigt.

Ein Newcomer wird uns vom "Bang Your Head!!!" in Form der finnisch-griechisch-ungarischen Melodic-Power-Band BEAST IN BLACK kredenzt, dessen Musiker sich aus dem Umfeld von BATTLE BEAST und WISDOM rekrutieren, und der im vergangenen Jahr mit seinem über Nuclear Blast erschienenen Debütalbum "Berserker" einen ersten Eindruck hinterließ.



Bisher fürs "Bang Your Head!!!" vom 11.-13.07.2019 bestätigt (in alphabetischer Reihenfolge):

BEAST IN BLACK

CIRITH UNGOL

DARK TRANQUILLITY

FLOTSAM AND JETSAM

KROKUS

THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA

OMNIUM GATHERUM

ROSS THE BOSS

SCREAMER

SKID ROW

STORMWARRIOR

VISIONS OF ATLANTIS