THE UNITY: Drittes Video vom Erfolgsalbum

Die deutschen Melodic-Metaller THE UNITY veröffentlichten heute bereits ihre dritte Single mit dem Lyric-Video zu 'You Got Me Wrong'.

Wer die Jungs livehaftig auf der Bühne erleben möchte, hat in folgenden Städten auf ihrer Support-Tour mit AXEL RUDI PELL dazu die Möglichkeit:



AXEL RUDI PELL mit THE UNITY

18.10. DE-Bremen - Aladin Music-Hall

19.10. CZ-Prag - Palac Akropolis

20.10. CZ-Zlin - Masters Of Rock Cafe

21.10. HU-Budapest - Barba Negra Music Club

23.10. SK-Zvolen - Music Garden

24.10. AT-Vienna - (Szene) Wien

26.10. DE-Memmingen - Kaminwerk

27.10. DE-Leipzig - Hellraiser Leipzig

28.10. DE-Bochum - Zeche Bochum

30.10. DE-Langen (Frankfurt) - Neue Stadthalle

31.10. DE-Karlsruhe - Substage

02.11. DE-Emden - Live Music Center

03.11. DE-Weissenhäuser Strand - @Metal Hammer Paradise

04.11. DE-Cologne - Essigfabrik



oder auf ihrer Album Release Show ohne AXEL RUDI PELL am

17.11. D-Nordenham - Jahnhalle