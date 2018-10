BANG YOUR HEAD 2019: FLOTSAM AND JETSAM bestätigt

Einen weiteren Garanten für beindruckende Liveauftritte präsentiert das "Bang Your Head!!!" zum Tage der Deutschen Einheit mit der Arizona-Truppe FLOTSAM & JETSAM, was sicherlich für einige Freude insbesondere unter Speed- und Thrash-Metal-Fans sorgen wird. Mal sehen, ob die Setlist eher wieder sehr klassisch ausgerichtet wird, oder ob die Jungs um Eric A.K. auch einige neuere Highlights ins Set einbauen.

Bisher fürs "Bang Your Head!!!" vom 11.-13.07.2019(in alphabetischer Reihenfolge):

CIRITH UNGOL

DARK TRANQUILLITY

FLOTSAM AND JETSAM

KROKUS

ROSS THE BOSS

STORMWARRIOR

VISIONS OF ATLANTIS