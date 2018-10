HATE SQUAD kündigt neues Album an

Die deutschen Thrash-Metaller von HATE SQUAD veröffentlichen am 7. Dezember via Massacre Records ihr neues "Reborn From Ashes" getauftes Album.

Folgende Songs gibt es darauf zu hören:

1. Against All Odds

2. Death List

3. Amok

4. Reborn From Ashes

5. Retaliation Promise

6. Until I Die

7. Regain The Strength

8. Know Your Enemy

9. Hate Factory

10. 2 Miles Behind Enemy Lines

11. Fuck Cancer!

Quelle: Massacre Records Redakteur: Mahoni Ledl Tags: hate squad reborn from ashes massacre records