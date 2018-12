BANG YOUR HEAD 2019: I'LL BE DAMNED!

Nein, das ist kein Ausruf der Verwunderung, so heißt eine dänische Rock-Kapelle, die auf dem BANG YOUR HEAD in Balingen nächstes Jahr losrocken wird. Damit sieht das gesamte Billing bisher so aus:

CIRITH UNGOL, DARK TRANQUILLITY, FLOTSAM AND JETSAM, I'LL BE DAMNED, KROKUS, THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA, OMNIUM GATHERUM, ROSS THE BOSS, SCREAMER, SKID ROW, STORMWARRIOR, VISIONS OF ATLANTIS.

Tickets gibt es über die Festival-Webseite noch zum Frübucherpreis.