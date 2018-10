BANG YOUR HEAD 2019: SKID ROW bestätigt.

Mit SKID ROW hat sich das "Bang Your Head!!!" einen weiteren zugkräftigen Act ins Billing geholt. Jedenfalls gab es um das Jahr 1990 herum nur wenige Bands, die mit eingängigen und doch knackigen Hits im Schnittbereich aus traditionellem Hardrock und melodischen Heavy Metal so erfolgreich unterwegs waren und ihre Zeitgenossen beeindrucken konnten. Wer erinnert sich nicht gerne an Gassenhauer wie 'Youth Gone Wild', '18 And Live', 'Monkey Business' oder 'Slave To The Grind'? Auch wenn jene Tage mit Sebastian Bach längst vergangen sind, scheint mit SKID ROW wieder zu rechnen zu sein, und dem Vernehmen nach soll auch bald ein neues Album - das erste mit dem neuen Frontmann ZP Theart (ex-DRAGONFORCE, ex-TANK u.a.) - erscheinen.



Bisher fürs "Bang Your Head!!!" vom 11.-13.07.2019 bestätigt (in alphabetischer Reihenfolge):

CIRITH UNGOL

DARK TRANQUILLITY

FLOTSAM AND JETSAM

KROKUS

THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA

OMNIUM GATHERUM

ROSS THE BOSS

SCREAMER

SKID ROW

STORMWARRIOR

VISIONS OF ATLANTIS

