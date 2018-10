Hell Over Hof

Aufgepasst, liebe Freunde der todesmetallischen Klangeskunst! Am 20.10.2018 gibt es im Wiesla Rock Club in Hof die Death-Metal-Vollbedienung, in Form von SLAMANTATION (Brutal Slam), ABSORB (Old-School Death Metal), RAVENPATH (Melodic Death Metal) und AIMLESS DEATH (Death Metal).

Einlass ist um 20 Uhr, Beginn um 19 Uhr. Bier (0,5l) gibt's für schlappe 2,-€.

Limitiert auf 120 Tickets!