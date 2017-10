BANG YOUR HEAD: Die ersten Bands

Jawoll, Horst und sein Team haben mich erhöht. Die Schweden ECLIPSE dürfen bei der 2018er-Auflage vom BANG YOUR HEAD auf der Hauptbühne ran. Daumen hoch. Außerdem haben die Schwaben mit EXODUS und LOUDNESS zwei weitere Kracher für das Jubiläumsfestival (20 Jahre Open-Air) verpflichtet, das vom 12. bis 14. Juli auf dem Messegelände in Balingen stattfindet. So darf es gerne weitergehen.

