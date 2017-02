BANG YOUR HEAD: Nachwuchs

Kaum sind die Headliner bestätigt, da präsentieren uns die Organisatoren vom BANG YOUR HEAD gleich drei weitere Kapellen für die große Sause vom 13. bis 15. Juli auf dem Messegelände in Balingen. Mit DENNER / SHERMANN kommt feinster Metal mit dem Mercyful-Fate-Gitarrendoppel ins Schwabenland; alle Glam-Sleaze-Freunde sollten mit VAIN auf ihre Kosten kommen und die Amerikaner KILLCODE werden mit einer erneuten Einladung zum Festival belohnt, da sie im letzten Jahr in der Halle mit ihrem Southern-Modern-Rock Fans und Verantwortliche gleichermaßen begeistert haben.

Die bisherige Gästeliste sieht wie folgt aus:

AXXIS

CRYSTAL VIPER

DEAD LORD

DENNER / SHERMANN

DIAMOND HEAD

ENTOMBED A.D.

EVIL INVADERS

FIREWIND

GLORYHAMMER

HAMMERFALL

KATAKLYSM

KILLCODE

KROKUS

LEE AARON

MANEGARM

ORDEN OGAN

PARADOX

RAVEN

RIOT V

SAXON

SLAUGHTER

STEVE GRIMMETT'S GRIM REAPER

THE MICHAEL SCHENKER FEST

TOXIK

TRIBULATION

VAIN

VENOM

VICIOUS RUMORS

VINCE NEIL (plays Mötley Crüe)

Warm-Up-Show:

ANGEL DUST

BLOODBOUND

DEATH ANGEL

SANCTUARY

STORMWARRIOR