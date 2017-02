OMEN - neue Rhythmusgruppe an Bord

Wie die US-Metal-Veteranen von OMEN heute bekannt gaben, hat die Band einen neuen Bassisten und einen neuen Schlagzeuger. Der langjährige Bassist Andy Haas wird durch Roger Sisson ersetzt, der bereits vor den Aufnahmen zu "Battle Cry" an Kenny Powells Seite stand und ursprünglich mit Kenny hätte nach Los Angeles übersiedeln sollen, als private Angelegenheiten dies verhinderten. Nach Kennys Auskunft stammen einige Riffs und Songteile, die es später auf "Battle Cry" schafften, von Roger, so dass man Roger auch als "ursprünglichen" OMEN-Bassisten bezeichnen könne. Ebenfalls mit an Bord ist nun Reece Stanley am Schlagzeug, der Gründungsmitglied Steve Wittig nachfolgt. Reece spielt zudem zusammen mit OMEN-Sänger Kevin Goocher bei PHANTOM-X.

OMEN arbeitet davon abgesehen laut Kenny Powell an einem neuen Song, zu dem Kevin Goocher uns wissen lässt, dass die Gesangslinien nun fertig seien. Zudem sind die Texaner unter anderem bestätigt für das "Keep It True XX" im April 2017 und das "Metalheadz Open Air" in Oberndorf am Lech, sowie einige weitere Dates in ganz Europa im Mai 2017.

Hier die anstehenden Konzerte im Detail:

28.04.2017 - KEEP IT TRUE XX - Königshofen, Germany

29.04.2017 - Escape Metal Corner - Wien, Österreich

01.05.2017 - LeKlub- Paris, Ile-de-France, Frankreich

03.05.2017 - Cave 45- Oporto, Porto, Distrikt Porto, Portugal

04.05.2017 - RCA Club - Lissabon, Portugal

05.05.2017 - Estudio - Burgos, Spanien

06.05.2017 - Rockfesthall - Hamme, Flandern, Belgium

07.05.2017 - LittleDevil Bar - Tilburg, Provinz Nordbrabant, Niederlande

10.05.2017 - Roxy - Flensburg, Deutschland

12.05.2017 - Metalheadz Open Air - Obendorf Am Lech, Germany

13.05.2017 - 8 Ball - Thessaloniki, Griechenland

14.05.2017 - An Club - Athen, Attika, Griechenland

18.05.2017 - Jailbreak - Rom, Latium, Italien

19.05.2017 - BLUE ROSE CLUB - Bresso, Lombardei, Italien

20.05.2017 - Circus Club - Florenz, Italien