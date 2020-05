BANG YOUR HEAD!!! - Line-Up Update für 2021

Für das auf nächste Jahr verschobene Bang Your Head Festival konnte bereits ein Großteil der Bands, die eigentlich diesen Sommer in Balingen hätten spielen sollen, erneut verpflichtet werden.



So sind vom 15. - 17. Juli 2021 bereits wieder mit dabei:



SAXON, PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS, PRIMAL FEAR, KISSIN DYNAMITE, TANKARD, THE IRON MAIDENS, UNLEASHED, RIOT V, BENEDICTION, NIGHT DEMON, DIAMOND HEAD, LEATHERWOLF, RAGE, ANGEL WITCH, SHAKRA, ONSLAUGHT, ANTHEM, HEATHEN, ATLANTEAN KODEX, SOLSTICE, PESTILENCE, PRAYING MANTIS, VICTORY, SUICIDAL ANGELS. MIDNIGHT, MEMORIAM, SKULL FIST, ANGELUS APATRIDA, WINTERSTORM, SPACE CHASER, BLIZZEN, LORD VIGO, SNAKEBITE



Und für die Warm-Up Show am 14. Juli 2021 haben D-A-D, BLAZE BAYLEY und MANIMAL ebenfalls bereits erneut zugesagt.



Die Logos aller Acts, die bereits den neuen Termin bestätigt haben, sind in der Plakatgrafik in Weiß gesetzt. Das nächste Update folgt in Kürze.







Auf der Festivalwebseite findet man zudem alle Infos zum Thema Bang Your Head & Corona!

Quelle: Festivalnewsletter Redakteur: Tommy Schmelz Tags: bang your head 2021