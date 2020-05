ROCK OF AGES - Line-Up Update für 2021

Und auch für das nächstjährige Rock Of Ages haben bereits einige Band ihre erneute Teilnahme zugesichert:



Wieder mit dabei sind vom 30. Juli bis 1. August 2021 in Seebronn bis jetzt:



URIAH HEEP, SUZI QUATRO, SWEET, CINDERELLA'S TOM KEIFER, ROCK ON, JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE, DARE, MAD MAX, FIGHTER, CORELEONI, THE NEW ROSES, DAN REED NETWORK UND ULI JON ROTH



Die Logos aller Acts, die bereits den neuen Termin bestätigt haben, sind in der Plakatgrafik in Weiß gesetzt. Das nächste Update folgt in Kürze.





Auf der Festivalwebseite findet man alles Infos zum Thema Rock Of Ages & Corona