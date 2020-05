BANG YOUR HEAD!!! 2021 mit weiteren Zusagen

Zwei weitere Bands des BANG YOUR HEAD!!! Billings haben ihre Teilnahme am Ersatztermin vom 15. - 17. Juli 2021 nun ebenfalls bestätigt. Auch LEGION OF THE DAMNED und FIFTH ANGEL sind dabei! Damit sind bereits 35 der insgesamt 39 Acts wieder mit an Bord, die bereits für 2020 bestätigt waren.



Für nächstes Jahr sind somit bereits wieder mit dabei:



SAXON, PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS, PRIMAL FEAR, KISSIN DYNAMITE, TANKARD, THE IRON MAIDENS, UNLEASHED, RIOT V, BENEDICTION, NIGHT DEMON, DIAMOND HEAD, LEATHERWOLF, RAGE, ANGEL WITCH, SHAKRA, ONSLAUGHT, ANTHEM, HEATHEN, ATLANTEAN KODEX, SOLSTICE, PESTILENCE, PRAYING MANTIS, VICTORY, SUICIDAL ANGELS. MIDNIGHT, MEMORIAM, SKULL FIST, ANGELUS APATRIDA, WINTERSTORM, SPACE CHASER, BLIZZEN, LORD VIGO, SNAKEBITE, LEGION OF THE DAMNED, FIFTH ANGEL

Horst und sein Team sind bemüht, auch noch die restlichen vier Bands für nächstes Jahr erneut verplichten zu können.

Und auch bei der Warm-Up-Show am 14. Juli 2021 gibt es eine weitere Zusage zu vermelden: CIVIL WAR hat, wie zuvor schon D-A-D, BLAZE BAILEY und MANIMAL, für das neue Datum zugesagt.